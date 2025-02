Kulturtafel ermöglicht auch weiterhin kulturelle Teilhabe für alle

Wer jeden Cent mehrmals umdrehen muss und ohnehin zum Leben eher zu wenig als zu viel hat, der spart bevorzugt an der Kultur. Ins Theater gehen, Konzerten lauschen oder Ausstellungen besuchen – für viele bedürftige Personen ist die Teilnahme am kulturellen Leben kaum erschwinglich. Um all diesen Menschen trotzdem den Kulturgenuss zu ermöglichen, hat die Stadt Günzburg gemeinsam mit dem Caritas-Verband Günzburg/Neu-Ulm vor zehn Jahren eine Kulturtafel ins Leben gerufen, der sich die Stadt Burgau 2018 anschloss. Nun haben alle Beteiligten einer Fortführung der wichtigen und erfolgreichen Partnerschaft zugestimmt, die mindestens drei weitere Jahre andauert.

Gabriele Ritzler leitet seit 2014 die Kulturtafel und erinnert sich gut daran, wie sie 2013 einen Fernsehbericht über kulturelle Teilhabe sah und sofort wusste: Das muss es in Günzburg auch geben. Sie stellte die Idee und das Projekt im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts der Stadt vor und hatte in Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sofort einen Befürworter gefunden. Ende 2014 nahm die Kulturtafel in Günzburg ihre Arbeit auf.

So funktioniert das Angebot der Kulturtafel

„Die Idee der Kulturtafel ist es, Menschen mit wenig Geld den Besuch von wohnortnahen Konzerten, Theateraufführungen oder Kinofilmen zu ermöglichen“, sagt Gabriele Ritzler. Grundsätzlich sind alle Menschen mit geringem Einkommen Adressaten des Projekts: Empfänger von Hartz IV und Grundsicherung sowie Personen, die Wohngeld oder Asylbewerberleistungen beziehen.

„Die Kulturtafel ist ein wichtiger Baustein für eine inklusive Stadt und soziale Wärme“, betont Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei der Vertragsunterzeichnung für mindestens drei weitere Jahre im Forum am Hofgarten. „Kultur bereichert unser aller Leben und trägt zu einem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei.“ Vom Konzept der Kulturtafel ist auch Burgaus Bürgermeister Martin Brenner überzeugt: „Wir möchten allen Menschen den Zugang zu Kulturveranstaltungen ermöglichen, auch wenn deren eigene wirtschaftliche Situation das normalerweise verhindern würde. Die Kulturtafel hilft dabei seit Jahren, Diskriminierung und Ausgrenzung zu unterbinden.“ Er ist froh, dass Burgau seit 2018 Teil dieser wichtigen Vereinbarung ist und das Projekt weitergeführt wird.

Vergangenes Jahr wurden weit mehr als 100 Eintrittskarten zu verschiedensten Veranstaltungen an bedürftige Personen kostenlos weitergegeben. Gabriele Ritzer bittet bisher nicht angemeldete Personen, sich beim Team der Kulturtafel registrieren zu lassen: „Es gibt leider viele Bedürftige, aber die meisten melden sich häufig gar nicht bei uns – auch aus mangelnder Bekanntheit. Das wollen wir ändern.“ (AZ)

Info: Wer die kostenfreien Angebote der Kulturtafel nutzen möchte, erhält alle Informationen zu den Voraussetzungen und Anmeldemodalitäten auf der Homepage der Caritas Günzburg/Neu-Ulm unter www.caritas-guenzburg.de. Die ehrenamtlichen Helfer der Kulturtafel sind immer donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr im Büro der Caritas in der Postgasse 1 per Telefon unter 08221/367621 sowie per Mail unter kulturtafel@caritas-guenzburg.de erreichbar.