Polizei ermittelt gegen Unfallverursacher auf der A8: Rund 90.000 Euro Schaden

Ein Sportwagen fährt mit etwa 200 km/h auf der A8. Dann platzt ein Reifen, und das Auto schleudert über die gesamte Fahrbahn. Fahrer und Beifahrerin haben Glück.

Auf der A8 hat sich zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. So stellte sich der Unfall laut der Autobahnpolizei dar: Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Sportwagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Auf Höhe von Unterknöringen kam der junge Mann, der laut eigenen Angaben etwa mit 200 Stundenkilometers unterwegs gewesen sein soll, mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und schrammte an der Betongleitwand des Mitteltrogs entlang. Dabei platzte der linke hintere Reifen, und das Fahrzeug geriet vollends außer Kontrolle. Der Wagen schleuderte über die gesamte Fahrbahn, prallte gegen die rechte Schutzplanke und kam quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Fahrer und Beifahrerin kommen mit Verdacht auf ein Trauma in die Klinik

Bei dem Unfall wurden sowohl der 20-jährige Fahrer als auch seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden wurden vom Rettungsdienst mit mehreren Prellungen und Verdacht auf ein Hochrasanztrauma in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An dem Sportwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 80.000 Euro. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn, das Trümmerfeld erstreckte sich etwa über 200 Meter, musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die bis in die späten Nachmittagsstunden andauerten. Die Feuerwehr Günzburg sowie die Firma Pansuevia übernahmen die Absicherung und Reinigung der Unfallstelle. Gegen den 20-Jährigen ermitteln die Beamten wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)