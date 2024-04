Schwerer Unfall auf A8: Fahrbahn gesperrt, Hubschrauber im Einsatz

Zwischen Günzburg und Burgau hat sich auf der A8 ein schwerer Unfall ereignet. Die Fahrbahn ist aktuell gesperrt, es werde lokal umgeleitet, so die Polizei.

Am Freitagabend gegen 19.10 Uhr hat sich zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau auf der A8 ein Unfall ereignet. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten wurde dabei eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt. Zahlreiche Rettungskräfte sind aktuell vor Ort, auch ein Hubschrauber wird an der Unfallstelle landen. Die Autobahn ist in dem betreffenden Bereich gesperrt. Der Verkehr werde lokal umgeleitet, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale. Nähere Informationen liegen aktuell nicht vor. (AZ)

Wir aktualisieren den Artikel, sobald es neue Informationen gibt.