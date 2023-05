Städtebau: Über zwei Millionen Euro fließen nach Günzburg und Burgau

Im Rahmen des Bayerischen Städtebauförderprogramms erhalten unter anderem die beiden Städte für Maßnahmen in der Alt- beziehungsweise Innenstadt Geld.

Die Stadt Günzburg erhält in diesem Jahr 2,02 Millionen Euro aus dem Handlungsschwerpunkt "Städtebauliche Maßnahmen, Programmteil Flächen schonen", Burgau 90.000 Euro aus dem Handlungsschwerpunkt "Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Einzelvorhaben" des Bayerischen Städtebauförderprogramms. Dies teilt der heimische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter in einer Pressemitteilung mit.

Im Rahmen des Bayerischen Städtebauförderprogramms werden Städte und Gemeinden durch verschiedene Förderinitiativen vom Freistaat unterstützt. Förderschwerpunkt im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm sind die Innenstädte und Ortskerne im ländlichen Raum, rund 81 Prozent der Mittel des bayerischen Programms fließen dorthin. Die bayerischen Gemeinden werden dabei unterstützt, sie als attraktive und lebenswerte Orte zu erhalten, Flächen zu sparen und auf Innenentwicklung zu setzen, Leerstände zu beseitigen und Gewerbe- und Industriebrachen wiederzubeleben. Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der Infrastruktur wie zum Beispiel dem Bestandserhalt mit der Einsparung von Energie und Treibhausgasen können ebenso gefördert werden. Die genaue Verwendung der Förderbeträge für Maßnahmen in Altstadt (Burgau) und Innenstadt (Günzburg) sind von den Städten noch festzulegen.

Die Energieeffizienz im Baubestand wird gesteigert

"Die Erhaltung und Sanierung des baulichen Erbes in den Kernbereichen der bayerischen Kommunen ist ein erfolgreicher Teil der bayerischen Strukturpolitik. Mit Hilfe der Fördermittel des Freistaats Bayern können vielfältige Maßnahmen zur Nachnutzung von innerörtlichen Leerständen und Brachen umgesetzt, die Energieeffizienz im Baubestand gesteigert und die nachhaltige Verbesserung des baulichen Erbes in den Zentren realisiert werden", so Sauter.

Bayernweit werden dieses Jahr 323 Städte und Gemeinden mit rund 93 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm unterstützt. Von der Städtebauförderung geht auch eine hohe Anstoßwirkung für weitere Investitionen aus. Alfred Sauter führt aus: "Über Jahrzehnte gewachsene Stadt- und Ortskerne sind Kostbarkeiten, die unsere Heimatorte einzigartig machen. Wir setzen uns daher nachhaltig dafür ein, dieses bauliche Erbe in Ehren zu halten und für künftige Generationen zu erhalten. Vor allem im ländlichen Raum wird mit den verschiedenen Förderinitiativen des Bayerischen Städtebauförderprogramms ein wertvoller Beitrag geleistet, um die regionalen Besonderheiten zu schützen und damit die Lebensqualität aller Menschen im Landkreis Günzburg zu steigern." (AZ)