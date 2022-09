Taschendiebe schlagen in Günzburg und Burgau zu

Während ihres Einkaufs waren Kundinnen in Burgau und Günzburg so abgelenkt, dass sie nicht bemerkten, wie ihnen der Geldbeutel gestohlen wurde.

Innerhalb einer dreiviertel Stunde wurden drei Frauen am Donnerstagvormittag in Burgau Opfer eines Taschendiebes. Die Geschädigten im Alter zwischen 28 und 84 Jahren waren laut Polizeiangaben im Zeitraum von 11 Uhr bis 11.45 Uhr Kunden eines Discounters in der Siemensstraße und eines Verbrauchermarktes in der Ulmer Straße. Der Täter zog unbemerkt die Geldbörsen aus einer Handtasche und einem Einkaufskorb, die im Einkaufswagen der Kundinnen abgelegt waren. Einer der Frauen wurde der Geldbeutel aus der Jackentasche gezogen. Über die Beutehöhe kann die Polizeiinspektion Burgau derzeit keine Angaben machen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet, oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden.

Auch in Günzburg wird einer Frau beim Einkauf der Geldbeutel gestohlen

Ebenfalls zugeschlagen hat ein Taschendieb am Donnerstagmittag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße. Wie die Polizei in Günzburg mitteilt, stahl der Täter die Geldbörse einer Frau, während sie ihre Einkäufe tätigte. Der unbekannte Täter erbeutete unter anderem Bargeld. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)