Verletzter bei Unfall auf A8 zwischen Günzburg und Burgau

Zwischen Burgau und Günzburg kam es am Sonntagnachmittag auf der A8 zu einem Unfall. Mindestens ein Fahrer ist verletzt.

Auf der A8 Richtung in Fahrrichtung München ist es am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Ortschaft Großanhausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein BMW stand am Unfallort auf dem linken Fahrstreifen quer zur Fahrtrichtung und war am Heck beschädigt. Einige Meter weiter befand sich ein Kleinbus, ebenfalls links. Dessen komplette linke Seite war beschädigt, die linke vordere Felge war beim Unfall herausgerissen worden. Zumindest der BMW-Fahrer hat sich bei der Kollision verletzt, wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten teils starke Windböen und strömender Regen. Es bildete sich ein Rückstau, der bis zur Anschlussstelle Günzburg zurückreichte. Die Unfallursache ist bisher nicht geklärt. Nähere Angaben lagen bis Redaktionsschluss nicht vor. Neben der Feuerwehr Günzburg waren Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz, außerdem die Autobahnpolizei Günzburg.

