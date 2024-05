Polizei zieht mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende hat die Polizei mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt. Einer von ihnen hatte 2 Promille.

Am Wochenende hat die Polizei mehrere alkoholisierte Roller- und Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bereits am Freitagabend ist einer Streifenbesatzung in der Maria-Merian-Straße in Günzburg ein Roller aufgefallen, an dem keinerlei Kennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle des Fahrers fiel sofort deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Vortest ergab umgerechnet einen Wert von circa zwei Promille. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch ein Gutachten wird nun der Grad der Alkoholisierung ermittelt. Zum Fahrzeug und Fragen der Zulassung werden ebenfalls weitere Ermittlungen durchgeführt.

In Günzburg und Burtenbach waren betrunkene Verkersteilnehmer unterwegs

Am Samstagabend kontrollierten Beamte einen 52-jährigen Autofahrer in der Weißenhorner Straße in Günzburg. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, dass er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit, ein Test auf der Wache bestätigte das Ergebnis. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot. Ebenfalls am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Burgau einen 52-jährigen Pkw-Fahrer in der Ulrich-Burggraf-Straße in Burtenbach. Der Fahrer hatte einen Alkoholgehalt von deutlich über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 52-Jährigen sicher. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg einen 24-jährigen Autofahrer in der Wehrhofstraße im Günzburger Ortsteil Denzingen. Den Beamten fiel dabei ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein vorläufiger Test bestätigte den Verdacht. Zur Ermittlung des Blutalkoholwerts wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwartet ein Fahrverbot und Bußgeld. (AZ)