Günzburg

vor 18 Min.

Bus vorverlegt: Riedhauser Grundschüler sind viel zu früh da

Die Grundschüler, die in RIedhausen zusteigen, müssen seit September zehn Minuten früher aus dem Haus. Am Schulbeginn hat sich nichts geändert.

Plus Die Kinder aus dem Günzburger Ortsteil Riedhausen sind jetzt noch früher unterwegs. Das möchte eine Mutter mit einer Petition ändern.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

"Ohne Information wurde die Abfahrtszeit um zehn Minuten vorverlegt", erzählt Bianca Daam, eine Mutter aus Riedhausen. Ihr Kind besucht die Grundschule "Auf der Bleiche" in Günzburg und hat seit Schulbeginn im Herbst vergangenen Jahres einen zeitlich verlängerten Schulweg. Damit sind die Schülerinnen und Schüler nicht alleine, denn zum Fahrplanwechsel im Dezember änderten sich im Landkreis einige Abfahrtszeiten – zum Nachteil der Kinder. In Riedhausen betrifft es die Linie 855. Der Schulbus fahre inzwischen um 6.47 statt 7 Uhr aus den Günzburger Ortsteil los und komme auch dementsprechend früher in der Stadt an. Das Problem: Der Unterricht beginnt erst um 7.55 Uhr und die Kinder kommen bereits um 7.24 Uhr in Günzburg an der Haltestelle "Gries" an. Vom Einstieg in den Bus in Riedhausen bis zum Unterrichtsbeginn vergeht somit mehr als eine Stunde Zeit.

In Daams Augen ist diese Zeitspanne eine Zumutung für Grundschulkinder. Die Schülerinnen und Schüler müssten außerdem bis 7.40 Uhr vor der Schule warten bis diese ihre Türen öffnet. Bis dahin gebe es eine Person, die die Kinder beaufsichtigt. Laut der Mutter bekommen auch einige Kinder keinen Sitzplatz. "Der Bus ist so voll, dass die Kinder aus Mittelried stehen müssen", erzählt die Frau aus Riedhausen. Sie würde sich wünschen, dass alle Kinder im Bus sitzen können und eine angemessene Fahrtzeit haben. Um das zu ermöglichen, möchten sie und andere Eltern aus Riedhausen eine Petition starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen