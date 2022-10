Cäcilia Saßen feiert am Kirchweihsonntag den 90. Geburtstag

Nach wechselhaften Jahren fand Cäcilia Saßen in der Kreisstadt eine neue Heimat. Nun wird die bekannte Günzburgerin 90. Wie sie gerne ihre Freizeit verbringt.

Das große katholische Fest Kirchweih begleitet Cäcilia Saßen schon ihr ganzes Leben. Dieses Jahr wird sie genau am Kirchweihsonntag ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Familie feiern. Es war auch der Kirchweihsonntag, als sie vor 90 Jahren in Pavelsbach in der Oberpfalz das Licht der Welt erblickte.

Ihr Zuhause war eine kleine Landwirtschaft, die die Mutter nach dem frühen Tod des Vaters allein bewirtschaftete und damit sich und ihre vier Kinder durch die entbehrungsreichen Jahre des Krieges brachte. Die Schulzeit der kleinen Cilly Fries war geprägt vom Krieg. Mit 17 Jahren musste sie ihr Heimatdorf verlassen und kam in Anstellung in einen Haushalt in Nürnberg. Der damals übliche Monatslohn war 30 Mark, damit konnte sie keine großen Sprünge machen. Deshalb war sie sehr froh, als sie ein paar Jahre später eine Anzeige in der Kirchenzeitung las, wo junge Frauen aus der Oberpfalz als Zimmermädchen für ein Hotel in Villingen angeworben wurden.

Der Garten im Stadtteil Birket wurde zum blühenden Paradies

Sie fühlte sich im Schwarzwald von Anfang an sehr wohl und denkt gerne an die Zeit zurück, vor allem auch, weil sie dort ihren späteren Ehemann Theo kennenlernte. Als die Oberpfälzerin 1955 nach Günzburg zog, um ihre kranke Tante zu pflegen, folgte er ihr bald in den Schwäbischen Barockwinkel, wo 1958 Hochzeit gefeiert wurde. 1970 zog das junge Paar, dem inzwischen mit Theo, Rudolf und Andreas drei Söhne geschenkt wurden, in ein Haus im Stadtteil Birket. Cäcilia Saßen verwandelte mit großer Leidenschaft den Garten hinter dem Haus in ein blühendes Paradies. Vom Frühjahr bis in den Herbst kamen die Vitamine für die Familie immer frisch aus dem Beet. Und was übrig war, wurde eingekocht für die Winterzeit.

Den älteren Günzburger Bürgern ist Cäcilia Saßen bestens bekannt. 20 Jahre lang war sie ein fester Bestandteil des Serviceteams des Günzburger Waldbads. Fast jeder Besucher hatte Kontakt mit ihr, an der Garderobe oder an der Kasse. Gerne erinnert sie sich an diese Jahre und an das gute Betriebsklima, das dort herrschte. Mit einem Schmunzeln spricht sie über die Gestaltung der Arbeitszeiten, die in direkter Relation zum Wetter standen. Bei gutem Wetter waren Überstunden eine Selbstverständlichkeit, die keiner Anordnung bedurfte. Bei schlechtem Wetter gehörte es einfach dazu, die Zeit für Reinigungsarbeiten zu nutzen oder zum Aufarbeiten von Liegengebliebenem.

Cäcilia Saßen genoss einen sportlichen Ruhestand

Im Alter von 60 Jahren ging sie in Rente und genoss mit ihrem Mann den Ruhestand, der durch viel sportliche Aktivität geprägt war. Zweimal wöchentlich schwamm sie im Leipheimer Hallenbad. An den anderen Tagen unternahmen die beiden kleine Ausflüge oder machten Radtouren in die Umgebung. Der Tod ihres Mannes war eine große Zäsur in ihrem Leben. Der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes in Heilig Geist gab ihr Halt. Sie fand dort auch eine Bekannte, mit der sie fortan lange Spaziergänge unternahm. Zusammen mit ihr und einer Nachbarin gründete sie eine Kartenrunde, die sich einmal wöchentlich traf. Auch die 25-jährige Mitgliedschaft in der Günzburger Rheumaliga mit den wöchentlichen Gymnastikstunden, den regelmäßigen Stammtischen und den schönen Ausflügen möchte die unternehmungslustige Jubilarin nicht missen.

Liebe Erinnerungen hat sie an die Zeit, als ihre sieben Enkel noch klein waren und das Haus mit Leben erfüllten. Die Enkel, die nun in ganz Deutschland verstreut leben, pflegen immer noch intensiven Kontakt mit ihrer Großmutter. Über die regelmäßigen Telefonanrufe freut sie sich sehr, und wenn dann mal ein Enkel vorbeischaut bei ihr, ist die Freude umso größer.