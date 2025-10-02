Cannabis und Alkohol am Steuer und auf dem Fahrrad

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst konnten laut Polizeibericht gegen 21 Uhr bei einem 22-jährigen Pkw-Führer in der Ulmer Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Um 23 Uhr wurde in der Lochfelbenstraße ein 29-Jähriger auffällig, da sich dieser kaum auf seinem Fahrrad halten konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Anschließend kontrollierten die Beamten kurz vor zwei Uhr in der Augsburger Straße eine 21-Jährige mit ihrem Pkw. Hierbei gab diese einen Konsum von Cannabis zu, verweigerte jedoch einen Drogenschnelltest, berichten die Beamten. Bei allen drei Verkehrsteilnehmern ordneten die Streifen eine Blutentnahme an. Bei positiven Ergebnissen erwartet die beiden Fahrer unter Drogeneinfluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, den Fahrradfahrer ein Strafverfahren. In allen drei Fällen unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. (AZ)

