Chef der Günzburger Autobahnpolizei geht in Ruhestand

Plus Werner Schedel hört nach 43 Jahren bei Polizei auf. Er war einst der jüngste Kommissar Bayerns. Was ihn geprägt hat und welche Ziele er jetzt hat.

Wenn Werner Schedel am Montag zum letzten Mal die Türe hinter seinem Büro schließt, wird er nicht mehr als Chef der Autobahnpolizei zurückkommen. Zwölf Jahre lang hat er die Dienststelle in Günzburg geleitet. Werner Schedel ist einer von wenigen Menschen, die ihre berufliche Tätigkeit bis zum Ruhestand als Traumjob erlebt haben. "Ich habe eine tolle Zeit bei der Polizei gehabt", sagt der 61-jährige Krumbacher.