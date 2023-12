Günzburg

vor 48 Min.

Christkind, Weihnachtsmann, Mama: Wer bringt in Günzburg die Geschenke?

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Wer sorgt in Günzburg für die Beschwerung? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Plus Woher kommen die Geschenke unter dem Christbaum? Wir haben in Günzburgs Innenstadt nachgefragt. Für viele geht es in der Weihnacht nicht nur um Materielles.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

In vielen Familien läutet an Heiligabend ein Glöckchen, andernorts müssen insbesondere Kinder kurz das Haus verlassen. Für viele ist das ein klares und langersehntes Zeichen: Wenn sich gleich die Tür zum Wohnzimmer öffnet, stapeln sich die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Aber wie kommen die eigentlich dorthin? Ist das Christkind still und leise ins Haus gehuscht, oder hat sich der Weihnachtsmann mühsam durch den Kamin gezwängt, um die Präsente abzuliefern? Unsere Redaktion hat in der Günzburger Innenstadt nachgefragt. Die Antworten dürften vor allem Kindern, die noch an weihnachtliche Wunderwesen glauben, nicht unbedingt gefallen.

Anja Miehle-D'Agostino und ihre Töchter Elina und Elisa. Foto: Nadine Ballweg

Elisa und Elina sind gerade mit ihrer Mutter Anja Miehle-D'Agostino in der Innenstadt unterwegs, um letzte Geschenke zu besorgen. Heuer hat die neunjährige Eleni erfahren, dass die Geschenke nicht von Zauberhand, sondern dank ihrer Mama unter dem Baum landen. Ein bisschen Weihnachtsmagie wolle sich die Familie jedoch erhalten. "Wir gehen immer nach oben, bis das Glöckchen klingelt. Dann dürfen wir runterkommen", erklärt die zwölfjährige Elisa. Mittlerweile wissen sie zwar, wie das Christkind aussieht – die Freude über die Geschenke bleibt aber unverändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen