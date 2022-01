Günzburg

Corona knipste dem Photo Treff in Günzburg das Licht aus

Das Fotogeschäft Photo Treff in der Pfluggasse 4 in Günzburg ist geschlossen. Die beiden Unternehmer Boris Bethke und Lothar Schnittger sprechen über die Hintergründe.

Plus Mehr als sechs Jahre lang betrieben Boris Bethke und Lothar Schnittger das Geschäft Photo Treff in Günzburg. Jetzt stehen die Räume leer. Wie es dazu kam.

Von Michael Lindner

Die Türen sind verschlossen, die Schaufenster mit dunkler Folie abgehängt. Dass es sich um ein Fotogeschäft handelt, ist für die Passanten durch die Werbung am Gebäude deutlich. An der Türe hängt ein Zettel, mit der Nachricht: "Liebe Kunden! Das Ladengeschäft ist ab sofort geschlossen. Für externe Foto-Shootings wie Hochzeiten, Standesamt, Home- und Familien-Shootings etc. stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! Danke für Ihr Vertrauen, bleiben Sie gesund." Mehrere Monate haben sich die Besitzer über eine mögliche Schließung Gedanken gemacht, nun ist das über 100 Quadratmeter große Fotofachgeschäft Photo Treff in der Pfluggasse 4 endgültig zu. Die beiden Inhaber Boris Bethke und Lothar Schnittger erzählen, was zu diesem Entschluss geführt hat und wie es jetzt für sie weitergeht.

