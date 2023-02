Corona-Testzentren an den Kliniken Krumbach und Günzburg schließen

Die kommunalen Testzentren des Landkreises Günzburg an den Kliniken Krumbach und Günzburg schließen, weil es ab März keine kostenlosen Bürgertests mehr gibt.

Nur noch bis Ende Februar 2023 sieht die Corona-Testverordnung des Bundes kostenlose Bürgertests vor. Daher schließen zum Monatsende die Corona-Testzentren an der Klinik Krumbach (Nassauer Straße) bereits am Sonntag, 26. Februar, an der Klinik Günzburg am Dienstag, 28 Februar. Alternative Testmöglichkeiten im Landkreis Günzburg sind auf Webseite des Landkreises unter www.landkreis-guenzburg.de/covid-19 zu finden. (AZ)