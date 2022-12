CSU-Bezirksräte wollen Landkreise und kreisfreie Städte entlasten

Die Bezirksräte der CSU-Fraktion stellen eine klare Forderung. Sie stehen ein für eine Entlastung der Landkreise und Städte, indem die Bezirksumlage gesenkt werden soll.

Eine überraschende Entwicklung ergab sich bei den Beratungen zum Haushalt 2023 des Bezirks Schwaben. Da die eigentlich für das laufende Jahr vorgesehene Entnahme von acht Millionen Euro aus der Rücklage des Bezirks nicht erforderlich ist, ergriff die CSU-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Dr. Johann Popp die Chance, eine Senkung der Bezirksumlage um 0,2 Prozentpunkte vorzuschlagen, was einem Gesamtvolumen von etwa 5,6 Millionen Euro entspricht. Damit würden die Umlagezahler, also die schwäbischen Landkreise und kreisfreien Städte, in entsprechender Höhe entlastet. Wie Bezirksrätin Stephanie Denzler mitteilte, gehe es dabei um einen fairen Umgang der verschiedenen kommunalen Ebenen miteinander.



Senkung der Bezirksumlage als Zeichen von Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit

Auch wenn es aktuell keine Forderungen nach einer Senkung der Bezirksumlage gegeben habe, sei es ein Zeichen der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit, wenn entstehende Spielräume zugunsten der Umlagezahler genutzt würden. Man senke die Bezirksumlage, so Denzler weiter, sobald man die Möglichkeit dazu habe, und erhöhe nur dann, wenn es dafür zwingende Gründe gebe. Aus heutiger Sicht werde man sich bemühen, den reduzierten Hebesatz auch im Haushaltsjahr 2024 beizubehalten.

Gerade in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen komme alles, so Bezirksrätin Stephanie Denzler, auf ein vertrauensvolles Miteinander an. Daher bedanke sie sich ausdrücklich auch für den Konsens zwischen den verschiedenen Fraktionen. (AZ)