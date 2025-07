Stefan Baisch soll als OB-Kandidat für Günzburg antreten

Der CSU-Ortsvorstand Günzburg hat nach intensiven Beratungen und ausführlicher Befassung der Gremien einen einstimmigen Beschluss gefasst: Stefan Baisch soll der Mitgliederversammlung am 15. Juli um 19.30 Uhr im Sportheim in Wasserburg als Kandidat des Vorstands für das Amt des Oberbürgermeisters vorgeschlagen werden. Das teilt der Ortsvorsitzende der Günzburger CSU, Philipp Rauner, mit.

„Nach eingehender Analyse der anstehenden Zukunftsthemen für Günzburg und sorgfältiger Abwägung aller Aspekte war für den Ortsvorstand klar: Stefan Baisch bringt genau das Profil mit, das unsere Stadt braucht“, so Rauner. Dabei habe man sich intensiv mit den Herausforderungen und Chancen für Günzburg in den kommenden Jahren beschäftigt. Für den Vorsitzenden des CSU-Ortsverbands sei der Vorschlag ein klares Signal für Kontinuität und gute Arbeit in der Großen Kreisstadt. „Dafür braucht es jemanden, der nicht erst eingearbeitet werden muss, sondern die Stadt, die Verwaltung, die Menschen und die politischen Abläufe seit Jahren kennt“, betont Rauner.

Stefan Baisch ist Lehrer und für die CSU im Günzburger Stadtrat

Baisch, 41 Jahre alt, Gymnasiallehrer, verheiratet und Vater einer Tochter, ist seit 2008 Mitglied des Stadtrats und seit 2020 auch im Kreistag aktiv. Als Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion kenne er nicht nur die laufenden Projekte und Herausforderungen Günzburgs bestens – ebenso wie die Chancen und Potenziale, die es in den kommenden Jahren zu nutzen gelte, so der Ortsvorstand. Des Weiteren sei er durch seine große kommunalpolitische Erfahrung und seine Leitungsfunktion im Stadtrat und Kreistag thematisch absolut breit aufgestellt.

Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit von Baisch liegt im Bereich Finanzen. Baisch leitet den Rechnungsprüfungsausschuss, sitzt im Haushaltsausschuss des Stadtrats und bringt sich auf Landkreisebene als Fraktionsvorsitzender der Jungen Union in die Haushaltsplanung ein.

Neben der politischen Arbeit ist er im gesellschaftlichen Leben Günzburgs verwurzelt. Als Kulturreferent des Stadtrats setzt er sich seit Jahren für das Ehrenamt und das Vereinswesen ein. Er ist laut der Pressemitteilung des Ortsverbands in zahlreichen Vereinen, Verbänden sowie kirchlichen Gruppen engagiert. Zudem ist er Vorsitzender des Historischen Vereins Günzburg.

„Stefan Baisch kennt unsere Stadt – nicht nur auf dem Papier, sondern aus dem echten Leben“, betont Rauner. „Er lebt nach Ansicht des Ortsvorstands seine große Liebe zu unserer Stadt jeden Tag – und das mit viel Herzblut, kommunalpolitischer Erfahrung und einem klaren Blick auf das, was Günzburg, seine Bürger und die Wirtschaft voranbringt“, so Rauner weiter. Baisch habe die notwendige Erfahrung, treffe überlegte Entscheidungen und denke Günzburg weiter. „Genau das braucht unsere Stadt jetzt,“ ist der CSU-Ortsvorstand überzeugt. „Zu ihm passt unser Slogan ‚I mag Günzburg‘ perfekt.“ (AZ)