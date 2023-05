Günzburg

Dachstuhl eines Gebäudes stürzt in Günzburger Innenstadt ein

In der Günzburger Innenstadt sind am Samstag große Teile des Dachstuhls eines Gebäudes eingestürzt.

Ohne Vorwarnung ist am Samstagabend in Günzburg der Dachstuhl eines Gebäudes eingestürzt. Das verursachte einen Stromausfall in dem Viertel.

Ein Gebäude in der Günzburger Innenstadt, in der Straße Sternwinkel, wurde am heutigen frühen Samstagabend zur Gefahrenzone, als Teile des Dachstuhls ohne Vorwarnung einstürzten. Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei eilten zur Unglücksstelle, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten und umgehend entsprechende Sicherungsmaßnahmen einzuleiten. Das betroffene Gebäude hatte bereits einige Jahre auf dem Buckel und wurde bis zu dem Vorfall als Unterstellplatz für Fahrzeuge genutzt. Dies führte dazu, dass glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, da sich zum Zeitpunkt des Einsturzes niemand im Gebäude befand. Ein benachbartes Gebäude in der Günzburger Innenstadt wurde beschädigt Vor Ort stellten die angerückten Einsatzkräfte fest, dass der Dachstuhl des Gebäudes zum größten Teil eingestürzt war, wobei das Gebälk und die Dachplatten sowohl im Inneren des Gebäudes als auch auf dem umliegenden Grundstück verteilt lagen. Mindestens ein benachbartes Gebäude wurde ebenfalls beschädigt. Dieser Umstand und die teils enge Bebauung erhöhte die Komplexität der Situation weiter. Das THW, Feuerwehrleute und Polizeibeamte waren nach dem Einsturz im Einsatz. Foto: Mario Obeser Um eine genaue Beurteilung der Lage und möglicher weiterer Risiken zu ermöglichen, wurden sowohl der Fachberater des THW der Ortsverband (OV) Günzburg, als auch ein Statiker des THW OV Memmingen zur Einsatzstelle gerufen. Sie stehen nun vor der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, ob Teile oder das gesamte Gebäude abgetragen oder eingerissen werden müssen, um weitere Gefahren abzuwenden. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die schmale Zufahrt zur Einsatzstelle dar, die bereits einem LKW der Feuerwehr beim Manövrieren Schwierigkeiten bereitete. Infolge des Einsturzes kam es zu einem Stromausfall Ersten Informationen zufolge waren zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Fahrzeuge oder potenziell gefährlichen Gegenstände wie Gasflaschen im Gebäude. Neben des THW war die Freiwillige Feuerwehr Günzburg und eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg im Einsatz. Da bei dem Einsturz auch der Dachständer umgerissen wurde, kam in diesem Viertel zu einem Stromausfall, der Strombetreiber kam daher ebenfalls.

