Günzburg

vor 17 Min.

Darum hat die Sparkasse am Günzburger V-Markt Automaten abgebaut

Plus Die Sparkasse hat Kontoauszugsdrucker und einen Geldautomaten abgebaut - sehr zum Ärger der Kunden. Wie es in der SB-Stelle im V-Markt in Günzburg nun weitergeht.

Von Christian Kirstges

Für Helmut Kirchmayer ist es eine "Unverschämtheit". Dass die Sparkasse Günzburg-Krumbach in ihrer SB-Stelle im V-Markt in der Kreisstadt einen von zwei Geldautomaten abgebaut habe, sei noch zu verschmerzen. Aber dass inzwischen auch der Kontoauszugsdrucker fehle, das gehe gar nicht. Auch andere Kunden sehen das so. Warum also die umstrittene Entscheidung der Sparkasse?

