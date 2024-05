Das ändert sich alles bei der Volkshochschule Günzburg

Die geplante Fusion mit der Vhs Krumbach erhält auch in Günzburg uneingeschränkte Zustimmung. Eine Personalie kommt allerdings für viele überraschend.

Groß war der Zulauf bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Volkshochschule Günzburg im Haus der Bildung, standen doch die weiteren Schritte einer Fusion mit der benachbarten Vhs Krumbach auf dem Programm. Allerdings bot ein anderer Punkt der Tagesordnung – kurz mit „Verabschiedungen und Ehrungen“ aufgeführt - weiteren Gesprächsstoff bei der abschließenden geselligen Runde: Der für die meisten überraschende Abschied der Leiterin Claudia Schoeppl.

Doch der Reihe nach: Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagte in seinen Grußworten, in einer Zeit der Neuordnung der Finanzmittel sei zu befürchten, dass für Bildung und Soziales Geld fehle, doch müsse der Bildung weiter eine hohe Wertschätzung und wichtige Funktion für Gesellschaft und Demokratie eingeräumt werden. Als herausragendes Beispiel nannte er die tragende Rolle der Vhs Günzburg bei der Demonstration „gegen Hass und Hetze“ im vergangenen März.

Fast 700 Veranstaltungen bei der Vhs Günzburg

In der anstehenden Verschmelzung mit der Vhs Krumbach sieht der Oberbürgermeister ein sehr kluges Konzept. Die Fusion sei ein klares Signal und ein Blick in die nächste Generation. Vorsitzender Walter Lasar dankte für die notwendige Überlassung des zweiten Stocks im Haus der Bildung. Die Vhs sei ein wichtiger Player für die Integrationsarbeit vor Ort, was sich schon allein daran zeige, dass täglich 300 Teilnehmende Kurse im Haus besuchen.

Vhs-Leiterin Claudia Schoeppl skizzierte die herausragenden Programminhalte des vergangenen Jahres in Günzburg und den Außenstellen. Dabei wurde mit kulturell und gesellschaftlich wichtigen Vorträgen, Lesungen, Kabarett, Ausstellungen, Führungen, Filmen und nicht zuletzt einer großen Anzahl von Kursen – herausragend dabei die Sprach- und Integrationskurse, die 70 Prozent des Gesamtangebots ausmachen – mit fast 700 Veranstaltungen wieder das Niveau der Vor-Coronazeit erreicht.

Auch finanziell ist die Vhs Günzburg erfolgreich

Dieser Erfolg spiegelt sich auch in den Finanzen wider: erstmals überhaupt in der Geschichte der Vhs Günzburg wurde im Gesamthaushalt die magische Millionengrenze überschritten. Das Defizit, das sich in den Pandemiejahren angehäuft hatte, konnte abgebaut und in ein Plus von rund 15.000 Euro umgemünzt werden.

An Karl-Heinz Eisfeld, dem Berater in Sachen Fusion mit langjähriger eigener Erfahrung als Vhs-Leiter und Vorstand im Bayerischen Volkshochschulverbands (BVV) lag es dann, die rechtlichen Grundlagen und einzelnen Schritte einer Verschmelzung der beiden Volkshochschulen darzulegen. Dabei soll eine „Volkshochschule im Landkreis Günzburg“ entstehen mit Sitz in Günzburg, zwei Bildungszentren in Günzburg und Krumbach sowie weiteren Standorten (den bisherigen Außenstellen). Die Mitglieder gehen automatisch in den neuen Verein über, haben aber ein dreimonatiges Kündigungsrecht. Ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat, bestehend aus Mitgliedern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Kommunen und Landkreis wacht über den hauptberuflichen Vorstand (bisher Geschäftsführung). Für die Beschäftigten bleibe alles wie gehabt.

Die Vhs Krumbach hat der Fusion bereits zugestimmt

Die Mitgliederversammlung der Vhs Krumbach hatte wie berichtet ihrem Vorstand bereits im April die Zustimmung erteilt, auf dieser Grundlage eine Fusion mit der Vhs Günzburg weiterzuverfolgen. Auch Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer unterstütze diese Lösung. Landrat Hans Reichhart, der einer zunächst angestrebten gemeinnützigen GmbH kritisch gegenüberstand, befürworte die Vereinslösung und sichere dieser neuen Volkshochschule die Unterstützung in bisheriger Form zu. Das Votum in Günzburg fiel entsprechend positiv aus: uneingeschränkte Zustimmung für eine konkrete Einleitung der Fusion mit allen rechtlich notwendigen Schritten. Eine außergewöhnliche Mitgliederversammlung im Sommer wird dann die „Heirat“ endgültig absegnen.

Die lange Verbundenheit mit der Vhs kam bei den Ehrungen zum Ausdruck: Elfi Rothörl sorgte nicht erst seit dem Einzug der Vhs 2008 ins Dossenbergerhaus, nun Haus der Bildung, sondern auch schon davor in Zeiten der Grundschule fast täglich für die Sauberkeit in den Räumen „ihrer“ Schule. Und selbst nach ihrer Verrentung sieht man sie immer wieder im Haus mit nostalgischem Blick nach dem Rechten sehen. Der Dank des Vorsitzenden Walter Lasar und auch der ehemaligen Leiterin der Grundschule Ursula Seitz war herzlich.

Für 25 Jahre Berufsjahre wurde Norbert Mäusle mit dem Ehrenzeichen der Bayerischen Wirtschaft geehrt. Walter Lasar nannte ihn in seiner Laudatio den „Mister Vhs Günzburg“, der zwar lieber im Hintergrund bleibe, aber doch entscheidend zum Erfolg und Funktionieren der Einrichtung beitrage. Verantwortlich für die Bereiche Gesundheit und Beruf, insbesondere für die IT und alle organisatorischen Abläufe im Haus, ist er eine feste und unverzichtbare Größe im Team. Der lang anhaltende Beifall der Mitglieder und Kolleginnen bestätigten die wertschätzenden Ausführungen.

Günzburg bekommt eine neue Vhs-Geschäftsführerin

Und dann ein unerwarteter Abschied: die Leiterin Claudia Schoeppl, seit 2022 am Ruder der Vhs Günzburg, hat sich entschieden, beruflich einen anderen Weg einzuschlagen. Der 1. Vorsitzende dankte ihr für die zwei intensiven Jahre, in denen sie in der Vhs durch zahlreiche besondere Veranstaltungen Spuren hinterlasse. Er konnte aber der Versammlung mit Christa Baumeister eine hochkarätige Nachfolgerin vorstellen, die bereits viel Vhs-Erfahrung – auch in der Strukturverbesserung – mitbringe und die, wie sie selbst überzeugend ausführte, auf die neue Aufgabe brenne – ein positiver Abschluss einer zukunftsweisenden Versammlung. (AZ)