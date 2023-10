Günzburg

Das ändert sich für Fahrradfahrer an der Ichenhauser Straße

Das Foto zeigt die Kreuzung Ichenhauser Straße und Krankenhausstraße in Günzburg. Für Fahrradfahrer stehen dort erneut Änderungen an.

Plus Das Provisorium in Günzburg an der Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße gibt es seit April 2022. Im Spätherbst finden dort wieder Arbeiten statt.

Von Michael Lindner

Ein Provisorium ist eine für den vorübergehenden Zweck eingerichtete Sache – wie lange es tatsächlich stehen bleibt, ist so eine Sache. Mal sind es wenige Tage, mal sind es Wochen und manchmal sind es gar Monate. Im Fall der Kreuzung Ichenhauser Straße/Krankenhausstraße in Günzburg ist Letzteres der Fall. Seit April 2022 und damit seit ziemlich genau eineinhalb Jahren gibt es dort eine Fahrbahnverengung. Und genau dieses Provisorium wird dieses Jahr abgebaut und eine neue Lösung präsentiert.

Die Kreuzung ist ein wichtiger Knotenpunkt im Verkehrsnetz der Stadt Günzburg. Insbesondere aufgrund der Nähe zur Maria-Theresia-Mittelschule und dem Dossenberger Gymnasium muss dieser für Kinder und Jugendliche, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, sicher gestaltet sein. Dafür wurde vergangenes Jahr provisorisch eine Fahrbahnverengung in der Ichenhauser Straße installiert. Ziel war es, dass die auf der Ichenhauser Straße von Süden kommenden motorisierten Verkehrsteilnehmer abbremsen müssen und dadurch die Radfahrer besser wahrgenommen werden. Auch für Fußgänger sollte die Kreuzung sicherer werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

