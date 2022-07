Das Amtsgericht beweist beim Urteil zum tödlichen Unfall Augenmaß

Plus Am Amtsgericht Günzburg wird ein Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, der einen Unfall mit zwei Todesopfern verursachte. Warum das Urteil nicht zu mild ausfällt.

Das Smartphone ist ein technischer Alleskönner mit Suchtfaktor. Zum Telefonieren, Nachrichtenschicken und Internetsurfen ist es als ständiger Begleiter im Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch als mobiles Navigationsgerät wird es verwendet. Und genau das wurde zum Auslöser eines tödlichen Verkehrsunfalls. Weil sich ein Autofahrer während der Fahrt auf der A7 vergewissern wollte, wo der angekündigte Stau beginnt, war er abgelenkt. Diese wenigen Augenblicke waren für zwei Menschen tödlich.