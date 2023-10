Günzburg

06:00 Uhr

Das Baan Thai in Günzburg schließt nach 25 Jahren

Plus Der Asia Imbiss am Stadtbach, seit Jahren ein beliebter Anlaufpunkt im kulinarischen Geschehen Günzburgs, schließt zum Monatsende seine Pforten für immer.

Leicht ist der Inhaberin Bangon Gross die Entscheidung wahrhaftig nicht gefallen, ihren zentral am Stadtbach an einer Ecke zwischen dem V-Markt und der Apotheke gelegenen Asia Shop und Asia Imbiss aufzugeben. Auch ihre zahlreichen Stammkunden bedauern diese Entscheidung sehr. Es hat für viele Günzburger einfach zum Stadtbild dazu gehört, dieses Ladengeschäft mit seiner exotischen Dekoration und dem aufgestuhlten Außenbereich. Fast wie ein Stück Urlaub fühlte es sich an, dort einzukaufen oder auch auf die Schnelle die Köstlichkeiten aus der Thaiküche zu genießen. Bangon Gross betrieb ihr Geschäft aus Leidenschaft und bediente und bewirtete ihre Gäste mit einer sehr individuellen und persönlichen Note.

Es ist eine besondere Erfolgsgeschichte, auf die die gebürtige Thailänderin mit Stolz zurückblicken kann. Als sehr junge Frau hatte sie bereits in Bangkok ein eigenes Lebensmittelgeschäft in einer der dortigen Markthallen. 1997 verliebte sie sich auf einer Urlaubsreise in den damaligen Offinger Kämmerer Rainer Gross und folgte ihm als seine Ehefrau nach Deutschland. Trotz anfänglicher Sprachschwierigkeiten erkannte die umtriebige junge Frau schon nach wenigen Monaten in ihrer neuen Heimat eine Marktlücke und eröffnete im Mai 1998 einen Asia Shop in der neu errichteten Wohnanlage in der Ichenhauser Straße in Günzburg. Das Geschäft lief von Anfang an hervorragend, da sie ein breit gefächertes Sortiment an original thailändischen Waren anbot, wie es sonst nur in den Großstädten zu finden war.

