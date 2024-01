Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Das Bündnis für Demokratie im Landkreis Günzburg wächst und wächst

Plus Im Landkreis Günzburg formiert sich ein beispielloses Netzwerk gegen Hass und Hetze. Die Kundgebung am kommenden Samstag ist erst der Anfang.

Von Rebekka Jakob

Wie ein rollender Schneeball, der größer und größer wird: So kann beschrieben werden, wie das neu gegründete Bündnis im Landkreis Günzburg sich derzeit entwickelt. Im Vorfeld der Kundgebung, die am Samstag, 3. Februar, um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden soll, werden es immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer.

Es ist ein beispielloses breites Bündnis, das sich derzeit formiert. Angefangen hat alles mit einem Aufruf von Simone Riemenschneider-Blatter, die in der vergangenen Woche das Netzwerk aktiviert hatte, das vor den Landtags- und Bezirkswahlen den parteiübergreifenden Tag der Demokratie bei der Günzburger Jahnhalle organisiert hatte. Parallel dazu sprach auch Petra Demmel, die frühere Leiterin der Volkshochschule, potenzielle Unterstützer an. Ein Aufruf, der wirkte: 24 Menschen trafen sich am vergangenen Donnerstag, um darüber zu sprechen, wie in Günzburg ein Zeichen für die Demokratie und gegen Hass und Hetze gesetzt werden kann. Bereits am nächsten Tag kündigten die Teilnehmer die Kundgebung für den kommenden Samstag an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

