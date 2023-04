Günzburg

06:00 Uhr

Das Café Hüftgold steht in Günzburg kurz vor der Eröffnung

Plus Dort, wo die Herzdame mit ihrer alternativen Gastronomie scheiterte, will es nun ein alter Bekannter versuchen. Über das neue Projekt von Gurdev Daniel Singh.

Von Till Hofmann

Es tut sich was in der Kapuzinergasse 5: Günzburg bekommt ein weiteres Café. Besonders Figurbewusste könnten vielleicht einen Bogen um die Lokalität machen, denn der Name will nicht passen, wenn die Pfunde fallen sollen: Das Café wird "Hüftgold" heißen. Aber gemach: ein Name allein bedeutet ja noch keinen Kalorienüberschuss.

In den vergangenen Wochen ist viel gewerkelt worden nach vielen Monaten Stillstand. Der neue Pächter und Inhaber des Cafés ist – man könnte sagen – ein alter Bekannter in der heimischen Gastroszene, obwohl er an Lebensjahren so alt noch nicht ist. In wenigen Wochen feiert der in Fellbach bei Stuttgart aufgewachsene Gurdev Daniel Singh seinen 38. Geburtstag. Aber bereits vor dem 20. Mai soll das Hüftgold aufmachen. Dem Gastronomen mit indischen Wurzeln schwebt die erste Maihälfte, besser noch die erste Maiwoche vor. Was unter anderem noch fehlt, ist das Schild für den Eingang.

