Günzburg

18:00 Uhr

Das erste Weihnachtsfest weit weg von der heimischen Ukraine

Plus Die Ukrainerin Nadiia Dazhuk und ihr Sohn Ostap haben in Günzburg eine Zuflucht gefunden. Ihr Ehemann blieb im Krieg zurück. Wie sie Weihnachten in der Fremde erleben.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Weihnachten – das Fest der Familie und des Friedens. Dieses Fest hat nicht nur für Christen einen ganz besonderen Stellenwert. „Und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ – diese Verkündigung des Engels bei den Hirten hat gerade bei den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen eine besondere Signifikanz. Zerstörte Infrastrukturen, keine Heizung in den teilweise beschädigten Wohnungen, Strom nur stundenweise am Tag - die Liste der Einschränkungen, die die Menschen in der Ukraine erdulden müssen ist lang. Nadiia Dazhuk hat mit ihrem Sohn eine neue Heimat in Günzburg gefunden, sie feiern alleine ihr Weihnachten und sind in großer Sorge um die in ihrer südwestlich von Kiew gelegenen Heimatstadt Wasilkiw gebliebenen Freunde und Verwandte.

