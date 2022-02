"Das große Promibacken": Schafft es Sarah Harrison ins Finale?

Die gebürtige Günzburgerin Sarah Harrison ist Teil der Sat.1-Backshow. Bisher schlug sie sich sehr gut - trotz fehlender Backkenntnisse. Schafft sie es ins Finale?

Diese Woche ist die fünfte Woche, in der Sarah Harrison mit der roten Backschürze um den Hals antritt. Die gebürtige Günzburgerin Harrison ist Teil der Sat.1-Sendung "Das große Promibacken". Harrison ist bekannt geworden als (Nackt)model und mittlerweile Internet-Star, Influencerin und zudem das Werbe-Gesicht der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Die zweifache Mama zeigt in der Sat.1-Show, wie man ohne vorherige Backkenntnisse weit kommen kann. Ihre Begleiterin seit dem Ende der ersten Folge: die rote Schürze.

Sarah Harrison, Influencerin, wohnhaft in Dubai, ist bei der Sat.1-Sendung "Das große Promibacken" dabei. Foto: SAT.1, Claudius Pflug

Die bekommt jeweils ein Hobbybäcker oder eine Hobbybäckerin für den Wochensieg. In verschiedenen Prüfungen, seien es technische Backprüfungen oder kreative Herausforderungen, müssen sich die Promis einer Fachjury stellen, die die Backwerke bewertet. Für die meisten Punkte gibt es den Wochensieg und somit die rote Schürze. Noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge gab Harrison in Interviews zu, dass sie zu Hause eigentlich nie gebacken habe. Erst mit Beginn der Corona-Krise fing sie an. Ihr erstes Werk: ein Bananenbrot. "Dann gab es auch einmal einen Käsekuchen, bei dem jedoch einiges schiefgelaufen ist.“

Harrison ist die einzige Wochensiegerin bei "Das große Promibacken"

In den bisherigen Folgen von "Das große Promibacken" sind ihr beim Backen, bis auf minimale Unfeinheiten, keine Fehler passiert. Fast schon als Torten-Streberin zog sie Runde um Runde mit den meisten Punkten an ihren Mitbäckerinnen und Mitbäckern vorbei.

"Bis jetzt hat die rote Schürze mir viel Glück gebracht", sagt Harrison im Einspieler zur neuen Folge, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Ob sie in dieser Folge, dem Halbfinale, den fünften Wochensieg holt? Damit würde feststehen, dass sie im Finale ist.

Lesen Sie dazu auch

In der Vorschau kann man bereits sehen, dass dieses Mal nicht alles glatt läuft. Aber auch bei den anderen Promis, noch dabei sind Tänzer Detlef Soost, Comedian Faisal Kawusi und Schauspielerin Natalia Avelon, wird das ein oder andere Missgeschick im Halbfinale passieren.

Im Finale könnte Harrison den goldenen Cupcake gewinnen

Hoffnung auf den Sieg kann Hobbybäckerin Harrison auf jeden Fall haben. Ihre bisherigen Backwerke waren unter anderem ein Märchenschloss oder eine Beerentorte mit aufwendiger Marmor-Musterung in der vergangenen Woche. Ihre Mitkonkurrentinnen und -konkurrenten haben kaum mehr Hoffnung auf die rote Schürze. Teilnehmer Faisal Kawusi meint im aktuellen Vorspann bereits lachend: "Sarah, behalt' das scheiß Ding".

Video: SAT.1

Sollte Harrison weiterkommen und im Finale gewinnen, würde sie den Pokal, einen goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck gewinnen. Das Finale wird am Mittwoch, 16. Februar, um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.