Forum wird beim Filmmusik-Konzert zum Kino der großen Gefühle

Plus Joe Gleixner, Chef der Günzburger Musikschule, vereint seine Big Band mit Streichmusikern zu einem einmaligen Orchester. Sein Konzert huldigt der Faszination Filmmusik.

Wenn am 20. Mai, ein Samstag, kurz vor 22 Uhr die letzte Zugabe verklungen ist, dann hat sich Joe Gleixner einen kleinen Traum erfüllt. Der Leader der gleichnamigen Big Band und Leiter der Günzburger Musikschule bemüht sich bereits seit Jahren, ein Filmmusik-Konzert in die Große Kreisstadt zu bringen. Sein Bestreben hat die Corona-Krise jäh ausgebremst.

Abhalten lässt sich der 57-Jährige von dem Vorhaben indes nicht. Geht nicht, gibt's nicht bei ihm, wenngleich der finanzielle Aufwand bedeutend ist und er noch vor einer anderen Schwierigkeit steht: "Man muss die Leute regelrecht aus dem Corona-Schlaf holen", sagt er und meint damit noch nicht einmal in erster Linie das Publikum. Gerade auch Musikerinnen und Musiker hätten sich zunächst pandemiebedingt ins Private zurückgezogen, ja zurückziehen müssen und finden nun den Anschluss an die Zeit vor der Viruserkrankung nicht. Manche wollen's auch gar nicht mehr.

Die eigene Big Band reicht für Filmmusik diesmal nicht

Und damit sind die Herausforderungen nur unzureichend beschrieben. Denn die eigene, 25 Mann und Frau starke Big Band samt Sängerinnen und Sängern reicht Gleixner diesmal nicht aus, wenn es um Filmmusik geht. So hat er noch um die 15 Streicher als Unterstützung für diesen Abend verpflichtet. Für Filmmusik sei es "das Tüpfelchen auf dem I", sagt er und ergänzt: "Was wären Melodien aus Winnetou, das Boot oder Mary Poppins ohne Streichinstrumente?" Damit verrät er nebenbei zumindest einen Teil seines Programms.

Das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not findet am Samstag, 20. Mai , im Forum am Hofgarten in Günzburg statt. Es beginnt um 19.30 Uhr , Einlass ist eine Stunde früher. Die Moderation übernimmt Angie Stifter , eine gebürtige Günzburgerin.

Das Programm selbst ist zweigeteilt. Es beginnt mit der bekannten Fanfare des Filmstudios 20th Century Fox . Nach der Pause geht es mit einem musikalischen Thema der Rocky-Filme (Hauptdarsteller: Sylvester Stallone) weiter.

Karten können für 24 Euro (ermäßigt 12 Euro für Behinderte, Schülerinnen/Schüler sowie Studenten/Studentinnen) im Forum am Hofgarten, Jahnstraße 2, Telefon 08221/3663-20 oder per Mail unter Kartenverkauf@forum.guenzburg.de erworben werden. Außerdem ist die Buchhandlung Hutter in Günzburg eine weitere Vorverkaufsstelle. Direkt im Internet bei Eventim gibt's die Tickets für den Filmmusik-Abend ebenfalls.

Die Vorzüge der eigenen Formation vergisst Gleixner nicht. Die Besetzung sei sehr "wandlungsfähig", da die Männer und Frauen über Jahre zusammengespielt hätten und teilweise mehrere Instrumente beherrschten. Dadurch könnten viele "Farben" kreiert werden, sagt der Bandleader, der an diesem Abend selbst nicht spielen wird, sondern sich ganz aufs Dirigieren konzentriert. Die Joe Gleixner Big Band hat Arrangeure in den eigenen Reihen, die dem Orchester die Titel "quasi auf den Leib schreiben können", wie der Boss, der keinen Taktstock benötigt, es ausdrückt. "Wir spielen nichts von der Stange aus Notenverlagen, sondern können individuell reagieren beziehungsweise verändern." Dennoch wolle man sich "möglichst nah an die Originalität heranwagen". Schließlich hätten die Gäste ja die Instrumental- und gesungenen Stücke von Blockbustern im Ohr.

Musik ohne Film geht – Film ohne Musik ist kaum vorstellbar

Warum hat sich der Initiator überhaupt auf Filmmusik festgelegt? Neun Jahre ist es bereits her, dass der Bandleader ein ganzes Konzert mit Filmmusik im Dossenbergerhof in Günzburg bestritten hat. Dieses Genre habe ihn "schon immer begeistert", begründet Gleixner sein Engagement und liefert gleich eine ganze Reihe von Argumenten, warum es höchste Zeit wird für eine Fortsetzung. "Es gibt ja keinen Film ohne Musik. Selbst Stummfilme wurden seit jeher mit Musik unterlegt. Musik ohne Film geht, aber ein Film ganz ohne Musik ist kaum vorstellbar. Wenn man die ersten Klänge hört, entstehen sofort Bilder im Kopf – und das geht unter Haut."

15 Proben sind in den Räumen der Günzburger Musikschule insgesamt angesetzt – sieben gemeinsam mit den Streicherinnen und Streichern –, bis das Programm komplett einstudiert ist. Der Chef des Projektes drückt es so aus: "Wenn ich etwas mache, dann mache ich was Gescheites."

Worauf es Joe Gleixner in Günzburg am 20. Mai ankommt

Tatsächlich kommt es Joe Gleixner nicht darauf an, wie er glaubhaft versichert, einen großen Gewinn aus dem Konzertabend zu ziehen. Sonst würde er nicht den Reinerlös an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung spenden, das seit über fünf Jahrzehnten unschuldig in Not geratene Menschen aus Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern unbürokratisch unterstützt. "Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, zu helfen", sagt er. Die Deckung der Unkosten und ein kleiner Anerkennungsbetrag für die Beteiligten sei sein Ziel. Es sei nicht das einzige. "Wir spielen zwar Filmmusik an diesem Abend. Aber damit soll auch gezeigt werden, wie wichtig Kultur in dieser Region für diese Region ist. Und was wir alle dazu beitragen können", sagt der Günzburger mit Gundelfinger Wurzeln.