Das Günzburger Pfarrheim St. Martin wird geschlossen und verkauft

Plus Der marode Bauzustand ist für die Pfarrei in Günzburg einer von mehreren Gründen, das Pfarrheim aufzugeben. Damit ist im Prinzip auch der Abriss besiegelt.

Jetzt steht die Entscheidung fest: Das Pfarrheim der Günzburger Pfarrei St. Martin am Pfarrhofplatz wird zum 30. September geschlossen und an den Katholischen Pfründestiftungsverbund St. Ulrich verkauft. Es bleibt damit in kirchlicher Hand. Ein Abriss ist damit aber wohl nicht zu verhindern, um Bauland zu schaffen.

Stadtpfarrer Christoph Wasserrab sagt: "Das ist eine Entscheidung mit großer Tragweite, über die keiner glücklich ist, die aber dennoch getroffen werden musste." Es sei weder einsam noch Hals über Kopf entschieden worden. "Schon im alten Pfarrgemeinderat, also vor der Wahl im März 2022, wurde über das Pfarrheim gesprochen. Es war ein langer Weg der Entscheidung zusammen mit Kirchenverwaltung, der das Pfarrheim gehört, und Pfarrgemeinderat, da das Pfarrheim auch pastoral genutzt wird."

