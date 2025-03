Das haben sich GBL und Grüne in Günzburg dieses Jahr vorgenommen

Anlässlich ihrer Klausurtagung hat die GBL/Grüne Stadtratsfraktion die Schwerpunkte ihrer Arbeit für das kommende Jahr festgelegt. „Günzburg fehlen in der Innenstadt die Großbäume, etliche wurden der Baumaßnahme auf dem Goerlich-Areal geopfert. Deshalb begrüßen wir den hohen ökologischen Baustandard und vor allem die geplante Umgestaltung der Dillinger Straße mit der Pflanzung von Großbäumen“, so Stadträtin Jutta Reiter. Den gemäß dem Antrag der Fraktion nach dem Stockholmer Modell gepflanzten Bäumen werde so ein deutlich besseres Wachstum und längeres Überleben ermöglicht und gleichzeitig durch die Versickerung des Oberflächenwassers auch das Kanalsystem der Straße bei Starkregen entlastet. „Wir werden die Umsetzung der Baumaßnahmen Dillinger Straße genau begleiten“, kündigt Reiter an.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Klimas mit spürbarer Erhitzung insbesondere in der Innenstadt hält die Fraktion auch die baldige Umgestaltung des Bürgermeister-Landmann-Platzes nach der bereits vorliegenden Planung für wichtig. „Gute Aufenthaltsqualität lockt mehr Besucher in die Stadt als Parkplätze“, ist sich Angelika Fischer sicher. Erfreulich ist aus Sicht von GBL/Grünen die Entwicklung bei den neuen Photovoltaikanlagen. „Seit unser Antrag für eine PV-Anlage auf der denkmalgeschützten Jahnhalle vom Amt für Denkmalschutz positiv beschieden wurde, haben jetzt die Bewohner der Altstadt weitreichende PV-Nutzungsmöglichkeiten auf ihren Dächern.“ Martin Endhart sagte im Namen der Fraktion Unterstützung für den weiteren Ausbau zu, auch auf anderen privilegierten Flächen.

Planung für das Umfeld der Jahnhalle in Günzburg steht

Die Sanierung der Jahnhalle, deren Erhalt auf die Initiative der GBL und des von ihr gegründeten Jahnhallen-Vereins vor vielen Jahren zurückgeht, schreitet voran. Die Gestaltung des Umfelds steht an und die Fraktion begrüßt die Planung, die das Stadtbauamt vorgelegt hat. „Auch hier sollen viele Bäume Schatten für den geplanten, integrativen Spielplatz spenden. Da geht

eindeutig Grün vor Optik!“ Birgit Rembold erinnerte in diesem Zusammenhang an den Wunsch vieler Günzburgerinnen und Günzburger nach der Neupflanzung eines Großbaumes an dem traditionell von einer Trauerweide besetzten Platz vor der Jahnhalle.

Ein weiterer Schwerpunkt werde die Landesgartenschau sein. „Hier werden wir kritisch, aber wohlwollend die weiteren Planungen begleiten“, so Hannah Sperandio. „Es muss sichergestellt sein, dass unvermeidbare Eingriffe in die Natur einen dauerhaften Mehrwert für die Bevölkerung bringen und notwendige Ausgleichsmaßnahmen zügig umgesetzt werden. Sie möchte in der Planung insbesondere die Belange der jungen Menschen in Günzburg im Blick haben. (AZ)