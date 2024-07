Das ist beim Volksfest in Günzburg geboten

Die Vorfreude ist groß: Vom 9. bis zum 18. August findet zum 72. Mal das Günzburger Volksfest auf dem Festplatz am Auweg statt. Traditionell erwarten Gäste aus nah und fern aufregende Fahr- und Belustigungsgeschäfte, ein großes Festzelt mit regionalen Kapellen und Partybands sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Geboten wird ein Mix aus Tradition und modernen Angeboten.

„Eine stimmungsvolle Atmosphäre mit guter Musik, freudige Gesichter und eigens gebrautes Festbier zu leckeren bayerischen Schmankerln – ich lade alle herzlich zum Günzburger Volksfest, unserer „fünften Jahreszeit“, ein“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Das Volksfest sei einzigartig und in der ganzen Region beliebt.

Von Festumzug, Unterhaltung und Fahrgeschäfte auf dem Günzburger Volksfest

Den Auftakt zum Volksfest bildet der große Festumzug am Freitag, 9. August. Nach dem Standkonzert um 15.30 Uhr auf dem Schloßplatz setzt sich der Umzug mit zahlreichen Vereinen und Kapellen gegen 16 Uhr Richtung Festplatz am Auweg in Bewegung. Ganz in der Tradition bayerischer Volksfeste schwenken die Fahnenträger wieder die prächtig verzierten Fahnen ihrer Vereine. Die Musikkapellen spielen schwungvolle Marschmusik. Der Festumzug kann trotz der Baustelle am Dillinger Berg seinen gewohnten Gang nehmen. Der OB und seine Ehefrau Bettina nehmen zusammen mit Festwirt Michael Hahn in der aufwendig geschmückten Festkutsche Platz und verteilen Blumen an die Besucher. Gegen 17 Uhr zapft Jauernig das erste Fass an und eröffnet damit Günzburgs „fünfte Jahreszeit“.

Die Familie Hahn bewirtet in gewohnter Weise die Gäste im Festzelt. Kapellen und Bands sorgen täglich für Stimmung. Während des zehntägigen Volksfests treten zahlreiche Musikkapellen aus ganz Bayern auf. Handgemachte Blasmusik spielen der Musikverein Reisensburg und Wasserburg, die Stadtkapellen Günzburg und Gundelfingen, Schwäbische 12, Blechbengel sowie die Waldstetter Musikanten. Ausgelassene Partystimmung bringen Hally Gally, Rockspitz, Lechpower, Members, Wolfsegger und i-Düpferl ins Festzelt. Auf dem Festgelände bieten attraktive Fahr- und Belustigungsgeschäfte, wie Break Dance, Disco Flyer, Autoskooter, Luftikus, Märchenkarussell und Beach-Jumping aufregende Fahrerlebnisse. Schießbuden, Büchsenwerfen und mehr sorgen für beste Unterhaltung. Zahlreiche Buden und Stände mit internationalen Leckereien ergänzen das Angebot.

Sicherheitskontrollen zum Schutz der Volksfestbesucher

Zum Schutz der Gäste werden Taschenkontrollen durchgeführt und das gesamte Festgelände eingezäunt. Am Samstag, 10. August, können Schnäppchenjäger und Antiquitätenliebhaber ab 8 Uhr beim Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz am Auweg nach Kuriosem, Schönem, Nützlichem und Preiswertem stöbern. Am Montagabend, 12. August, findet nach Eintritt der Dunkelheit das beliebte Feuerwerk statt. Beim „Günzburger Abend“ am 13. August wird das extra gebraute, naturtrübe Festbier der Günzburger Radbrauerei ausgeschenkt – solange der Vorrat reicht. Der Mittwochnachmittag, 14. August, gehört den Kindern und Familien. Ab 14 Uhr zeigt die Infinity Cheer Unit aus Jettingen-Scheppach ihr Können und die Zaubershow mit Larry sorgt für magische Momente. Außerdem können sich Kinder und Jugendliche auf einen Luftballonwettbewerb sowie die Preisverteilung aus dem Jahr 2023 freuen. Lustige Clowns geben wieder Freifahrtscheine aus. Im Anschluss wird der Tag der Betriebe und Behörden ab 18 Uhr von stimmungsvoller Partymusik begleitet. An Mariä Himmelfahrt, 15. August, treten während des Frühschoppens die Schuhplattler der Freiwilligen Feuerwehr Riedhausen auf. Die Stadt Günzburg lädt am Freitag, 16. August, ab 14 Uhr zum Seniorennachmittag und Treffen für Menschen mit Handicap, umrahmt von zünftiger Blasmusik, ein. Seinen Schluss findet das 72. Günzburger Volksfest nach dem traditionellen Frühschoppen und einer Partie Maßkrugschieben wieder mit dem beliebten Herzerlwerfen ins Publikum am Sonntagabend, 18. August. Informationen rund um das diesjährige Volksfest können auf der städtischen Website eingesehen werden. (AZ)