Günzburg

vor 28 Min.

Das ist neu beim Volksfest in Günzburg

Plus Bald startet das zehntägige Volksfest in Günzburg. Welche Attraktionen fehlen, welche dazugekommen sind, wie teuer das Bier ist und ob das Lied Layla gespielt wird.

Von Michael Lindner

Bei Georgine Fäßler dreht sich momentan fast alles ums Volksfest, das von 12. bis 21. August stattfindet. In ihrem Büro hängen Lagepläne an den Wänden, Festzeitschriften liegen auf den Tischen und Ordner voller Verträge und wichtiger Unterlagen sind griffbereit neben dem PC. In zwei Wochen startet in Günzburg das Volksfest – zum 70. Mal übrigens. Fäßler ist zum sechsten Mal als Volksfestmanagerin für das Großereignis zuständig und spricht mit unserer Redaktion unter anderem über die Highlights, die Vorbereitungen und die Suche nach Schaustellern. Es geht aber auch um die Frage nach dem diesjährigen Bierpreis und ob der Party-Hit "Layla" gespielt werden darf oder nicht.

