Günzburg

vor 59 Min.

Das ist zum Fallschirmsprung-Absturz in Günzburg bekannt

Ein 55 Jahre alter Fallschirmspringer hat sich am Samstag bei einer Landung auf dem Günzburger Flugplatz schwer verletzt.

Plus Ein 55-jähriger Fallschirmspringer stürzte in Günzburg aus 15 Metern Höhe ab und verletzte sich schwer. Wie der FSC Schwaben den Unfall einordnet.

Von Felix Gnoyke Artikel anhören Shape

Der Unfall eines Fallschirmspringers am Günzburger Flugplatz hat am Sonntagmittag die Rettungskräfte beschäftigt. Ein 55-Jähriger war ursprünglich in einer Flughöhe von etwa 4000 Metern mit seinem Fallschirm aus dem Flugzeug ordnungsgemäß abgesprungen. Bis kurz vor Schluss verlief der Sprung wie jeder andere. Doch dann beging der Mann laut Polizeibericht einen Flugfehler und stürzte aus 15 Metern Höhe ungebremst zu Boden. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse zum Vorfall.

