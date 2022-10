Günzburg

06:00 Uhr

Das Landkreisorchester tritt wieder live vor Publikum auf

Am Sonntag findet in Günzburg das Benefizkonzert des Landkreisorchesters der beiden ASM-Bezirke Günzburg und Krumbach statt. Die beiden Probenwochenenden wurden intensiv genutzt.

Plus Beim Auftritt des Landkreisorchesters nach zweijähriger Pause wird es in Günzburg zu einer Uraufführung kommen. So läuft das Benefizkonzert für die Jugend ab.

Mit einer Uraufführung wird das Landkreisorchester nach zwei Jahren coronabedingter Pause live auf die Bühne zurückkehren. Unter der Stabführung von Christian Weng werden Musiker aus dem Landkreis mit dem Stück "#23" am Sonntagabend um 19 Uhr das Konzert im Forum am Hofgarten in Günzburg eröffnen. Andreas Simnacher hat "#23" komponiert. 23 deshalb, weil es die Summe der Zahlen 11 und 12 ist, die für die Bezirke 11 Krumbach und 12 Günzburg des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes stehen.

