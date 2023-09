Günzburg

Das Legoland baut neue Unterkünfte für seine Mitarbeiter

Plus Zwei weitere Gebäude werden in dem Freizeitpark Legoland in Günzburg errichtet. Die 63 neuen Zimmer sind für Saisonmitarbeiter gedacht.

Egal, ob Krankenhäuser, Erziehungseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen oder Behörden - Fachkräftemangel herrscht nahezu in jeder Branche. Es fehlt in vielen Branchen generell an Arbeitskräften, nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind es deutschlandweit rund zwei Millionen. Um neue, auch ungelernte Mitarbeiter für sich zu gewinnen, gibt es viele Ansätze. Das Legoland in Günzburg hat 2015 angefangen, Unterkünfte für einen Teil seiner saisonalen Mitarbeiter zu bauen und diese für einen vergleichsweise günstigen Preis zu vermieten. Nun entstehen zwei weitere solcher Unterkünfte, das hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Im nordöstlichen Bereich des Freizeitparks in unmittelbarer Nähe der Legoland-Allee wurden 2015 bis 2018 elf Gebäude mit insgesamt 134 Zimmern als Unterkünfte für Legoland-Mitarbeiter gebaut. Dort entstehen nun zwei weitere Unterkünfte mit insgesamt 63 Zimmern. Das kleinere der beiden Gebäude ist nach Angaben von Legoland 35 Meter lang, sieben Meter breit und 10,5 Meter hoch. Es beinhaltet sechs Einzelzimmer sowie zwölf Doppelzimmer für insgesamt 30 Mitarbeiter. Das größere Gebäude ist 60 Meter lang und ebenfalls sieben Meter breit und 10,5 Meter hoch. In dem Neubau stehen 42 Einzelzimmer und drei Doppelzimmer für 48 Mitarbeiter zur Verfügung. Beide Gebäude haben drei Geschosse, die bislang bestehenden Gebäude sind nur zweigeschossig. In den neuen Gebäuden sind keine Gemeinschaftsbereiche vorgesehen, da diese Bereiche bereits in den bestehenden Gebäuden vorhanden sind, teilt Benedikt Kaltenecker von der Pressestelle des Legolands mit. Für das Bauvorhaben sei das Fällen von Bäumen nicht notwendig.

