Das Mobile Atelier kommt nach Günzburg

Der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Landesverband Bayern e.V. (BBK) bringt mit einem Mobilen Atelier zeitgenössische Kunst in ländlich geprägte Räume. Im kommenden Jahr kommt das Projekt nach Günzburg. „Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit zeitgenössischen Kunstschaffens in Bayern zu erhöhen“, erläutert Maria Buck, die als Projektleiterin des BBKs bereits in verschiedenen Kommunen das Mobile Atelier organisiert hat.

Das Atelier sei ein Ort des Kunstschaffens und der Begegnung mit den Menschen Vorort, so Buck. „Das Mobile Atelier wird ein Ort sein, an dem sich Jung und Alt künstlerisch ausprobieren können – ganz niederschwellig und mitten im Stadtleben. Im direkten Kontakt mit dem Künstler oder der Künstlerin wird Kunst so zur Alltagserfahrung.“ In dieser Woche ist die Ausschreibung für die zweimonatige Künstlerresidenz in Günzburg veröffentlicht worden. „Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich mit einem Günzburg-spezifischen Konzept bewerben, das sich konkret mit dem Ort rund ums Heimatmuseum auseinandersetzt, wo das Atelier aufgestellt werden wird“, so Karin Scheuermann vom städtischen Kulturamt. Gerade der künstlerische Blick von außen sei das spannende und überraschende Element des Projekts.

Die Ausschreibung ist auf der Homepage des BBK-Landesverbands Bayern und der Stadt Günzburg unter „Kultur und Feste“ zu finden. Die Jurysitzung findet Ende Januar 2025 statt. (AZ)