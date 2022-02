Das neue Programm der Vhs Günzburg ist außergewöhnlich und digital

Plus Von Heribert Prantl bis hin zu Cleopatras Tanzgymnastik: Die Volkshochschule Günzburg hat ihr neues Programm vorgestellt. Was sonst noch angeboten wird.

Rote Tulpen zieren das neue Programmheft der Volkshochschule (Vhs) Günzburg. Ähnlich bunt wird das Programm im kommenden Semester. Heribert Prantl hält einen Vortrag über den Begriff der Heimat, Petra Gerster und Christian Nürnberger über das Gendern und die Wellküren laden zum 35-jährigen Jubiläum. Nachhaltigkeit kann man beim Kurs „Enkeltauglich leben“ lernen und orientalisch tanzen bei „Cleopatras Tanzgymnastik“. Getreu dem Motto von Geschäftsführerin Petra Demmel: „Ohne Verpflichtung mal was Neues ausprobieren.“