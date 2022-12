Günzburg

Das Parken wird in Günzburg teurer

Die Gebühren für kostenpflichtige Parkplätze in Günzburg wie hier an der Kapuzinermauer werden angepasst.

Plus Die Stadt Günzburg erhöht, nachdem sie vor sieben Jahren die Gebühren gesenkt hat, die Parkgebühren. Das hat auch mit der Umsatzsteuer zu tun.

Es war eine überraschende und für Autofahrer schöne Nachricht, die es 2015 in Günzburg gab. Die Parkgebühren wurden von der Stadt und den Stadtwerken zum 1. Juli 2015 gesenkt – davon profitierten insbesondere die Kurzzeitparker. Von der damals eingeführten Gebührensenkung waren alle Parkplätze in der Innenstadt (ausgenommen der Parkplatz an der Ichenhauser Straße) sowie die Tiefgarage Altstadt und das Parkhaus Stadtberg betroffen. Ein Bestandteil der Gebührenordnung war die zeitliche Ausweitung der Semmeltaste auf 18 Minuten. Diese Preise hatten mehr als sieben Jahre Bestand, obwohl viele Kommunen gerade in der Corona-Krise und der einhergehenden geringeren Einnahmen in allen Bereichen, die Parkgebühren erhöht haben. Günzburg ging einen anderen Weg, kommt jetzt aber um eine Erhöhung nicht herum.

