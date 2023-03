Das sind die Standorte für zwei mögliche neue Kitas in Günzburg

Plus Der Bauausschuss sprach über die beiden Flächen im Osten der Stadt und in Nornheim. An jeder Stelle werden aber auch Bedenken geäußert.

Gleich mit zwei noch nicht vorhandenen, aber angedachten Kindertagesstätten beschäftigte sich der Günzburger Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Die beiden Flächen befinden sich in Nornheim beziehungsweise an der Ecke Riemweg/Fichtestraße. Für beide Vorhaben war eine Änderung des jeweiligen Bebauungsplans notwendig.

In Nornheim geht es konkret um die etwa 100 Meter lange und bis zu 40 Meter breite Fläche zwischen Mörikestraße, St.-Erhard-Straße, der ST2510 und dem Schützenheim, die momentan als Bolzplatz verwendet wird. Die gesamte Fläche soll nun für eine Kindertagesstätte zur Verfügung stehen, obwohl noch keine konkreten Planungen für ein solches Gebäude vorliegen. Wenn die Kita nicht die gesamte Fläche in Anspruch nehmen sollte, könnte auch künftig ein Bolz- oder Spielplatz dort vorhanden sein. Stadträtin Angelika Fischer (GBL/Grüne) würde es begrüßen, wenn die Grundfläche für die Kita so gering wie möglich gehalten würde. Lieber in die Höhe als in die Fläche bauen ist ihr Vorschlag.

Nornheims Ortssprecherin gibt Parksituation zu bedenken

UWB-Stadtrat Hans Kaltenecker erhofft sich eine schnelle Umsetzung sowohl in der Planung als auch im Bau. Nornheims Ortssprecherin Caisa Börjesson sah das Vorhaben positiv, warnte aber vor dem deutlich zunehmenden Verkehrsfluss als auch vor der Parksituation, die sie als herausfordernd bezeichnete. Es dürfe nicht sein, dass die Mörikestraße zugeparkt werde, hierfür müsse eine Lösung gefunden werden. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sprach von einer Aufwertung für Nornheim, wenn dort eine Kindertagesstätte entstehe und somit das Prinzip der kurzen Wege weiterverfolgt werde. Der Änderung des Bebauungsplans wurde einstimmig zugestimmt.

Der zweite Standort für eine weitere Kindertagesstätte betraf den Spielplatz Fichtestraße im Osten der Stadt. Der westliche Teil des etwa 80 auf 30 Meter großen Areals soll als Fläche für Gemeinbedarf definiert werden. Dadurch könnte dort eine bis zu drei Vollgeschosse hohe Kita entstehen. Den genauen Standort für die Kindertagesstätte auf der Fläche konnte Stadtbaumeister Georg Dietze nicht nennen. Es erscheine aber sinnvoll, im Nordwesten Stellplätze anzulegen und daran anschließend die Kita zu errichten. Auf dem östlichen Teil des Grundstücks soll es einen Kinderspielplatz geben.

Günzburgs Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz kritisiert "butterweiche" Formulierung

Hans Kaltenecker bezeichnete den Kitastandort als nicht unumstrittenes, aber wichtiges Projekt. Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz (CSU) kritisierte eine "butterweiche" Formulierung in dem Beschlussvorschlag. Darin ist die Rede, dass die Verkehrserschließung ausschließlich über den Riemweg erfolgen soll und eine Durchfahrtsmöglichkeit über die Fichtestraße unterbunden bleiben soll. "Wenn es dort keine Absperrung gibt, wäre das eine Katastrophe." Der Bebauungsplan wurde mit einer Gegenstimme geändert.

Simone Riemenschneider-Blatter (SPD) erklärte, dass die Kitaplätze in Günzburg bitter nötig seien. Günzburg gebe beim Kita-Ausbau Gas und könne die Vorhaben glücklicherweise auf städtischen Flächen realisieren. Jauernig machte zugleich auf die Herausforderung aufmerksam, auch Fachpersonal für die Kinderbetreuung zu finden.