Günzburg

vor 32 Min.

Das Tierheim in Günzburg produziert bald seinen eigenen Strom

Plus Die Stromkosten im Tierheim sind explodiert. Eine Fotovoltaik-Anlage soll Abhilfe schaffen. Wer daran beteiligt war und wie die Anlage finanziert werden soll.

Von Heike Schreiber

Über die Stromrechnung am Jahresende ist Laura Waschek jedes Mal erschrocken. Das Tierheim Arche Noah in Günzburg, das sie seit 2021 leitet, verbraucht in einem Jahr locker so viel Strom wie zwei Einfamilienhäuser. Und das, obwohl hier nur Hunde, Katzen und andere Vier- und Zweibeiner leben. Angesichts von explodierenden Stromkosten, Energie- und Klimakrise musste dringend an der Energieschraube gedreht werden. Der Tierschutzverein beschritt neue Wege, das Ergebnis ist jetzt sichtbar: Auf dem Dach der Einrichtung ragt eine Fotovoltaikanlage auf, die in Kürze an den Start gehen und das Tierheim nahezu energieautark machen soll. Bleibt nur eine Frage: Wie kann das Tierheim die teure Anlage überhaupt finanzieren? Waschek und ihr Team sind da auf Mithilfe angewiesen.

Für die meisten ist es vermutlich kaum vorstellbar, warum ein Tierheim so viel Strom verbraucht. Laura Waschek weiß genau, woran es liegt: "Wir haben permanent Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke am Laufen. Manche Tiere brauchen Rotlicht." Alles in allem kommen etwa 6500 Kilowattstunden Strom in einem Jahr zusammen. Zu viel, fand nicht nur die Tierheimleiterin, die auch Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Günzburg ist. Das Thema Energie landete im vergangenen Jahr auf der Agenda der Mitgliederversammlung. Wie könnten die Betriebskosten gesenkt werden und wie sich die Einrichtung energietechnisch neu ausrichten? Natürlich seien Schlagwörter wie erneuerbare Energien und Solarenergie in den Raum geworfen worden.

