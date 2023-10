Günzburg

Das Waldbad in Günzburg erhält ein völlig neues Aussehen

Die Abrissarbeiten am Waldbad in Günzburg sind abgeschlossen.

Plus 3,55 Millionen Euro werden in das Projekt investiert, der Kiosk ist bereits abgerissen. Für die Gäste des Freibads ändert sich einiges – auch in der Übergangssaison 2024.

Von Michael Lindner

600.000 D-Mark – so hoch waren die Baukosten für das 1962 eröffnete Waldbad in Günzburg. Allein 175.000 D-Mark wurden für dessen Finanzierung von den Bürgern und der Wirtschaft gesammelt. Mehr als 60 Jahre später wird das beliebte Freibad, in das dieses Jahr 95.000 Besucherinnen und Besucher strömten, sein Gesicht stark verändern. Das vor 61 Jahren errichtete südliche Bestandsgebäude inklusive Eingang und der benachbarte, zwei Jahre später gebaute Kiosk wurden in den vergangenen Wochen abgerissen. In den kommenden Monaten wird ein neues Gebäude inklusive Gastronomie entstehen. Die Kosten für das zukunftsträchtige Projekt sind mit insgesamt 3,55 Millionen Euro veranschlagt. Im kommenden Jahr wird es aber ein paar vorübergehende Veränderungen für Badegäste geben.

Ein Blick auf das Waldbad in Günzburg. Foto: Alexander Kaya

Die Sonne schien, das Thermometer zeigte Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke an, es herrschte fast perfektes Badewetter. Ein Sprung ins Schwimmbecken war aber angesichts der dortigen grünen Brühe nicht ratsam. Kein Wunder, die Freibadsaison wurde vor mehr als einem Monat beendet, das Wasser seitdem nicht mehr gechlort und zum Teil abgelassen. Am späten Mittwochnachmittag standen aber nicht die Schwimmbecken im Vordergrund, sondern der Kiosk samt Eingangsbereich. Oder besser gesagt, das Gelände, auf dem das Gebäude einmal stand. In den vergangenen Wochen wurde es abgerissen, am Mittwoch fand der offizielle Spatenstich für den Neubau statt. Die Beteiligten wie Lothar Böck (Geschäftsführer der Stadtwerke Günzburg), Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Architekt Frank Lattke stellten das Millionenprojekt vor.

