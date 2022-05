Das Waldbad in Günzburg öffnet am Samstag

18 Grad und Regen meldet der Wetterdienst für Günzburg am kommenden Samstag – wer wagt sich bei der Eröffnung trotzdem ins Schwimmerbecken im Waldbad Günzburg?

Endlich ist es so weit: Das Günzburger Waldbad startet am Samstag, 7. Mai um 9 Uhr in die neue Badesaison. Die beheizten Becken sind gefüllt und warten darauf, dass die ersten Gäste ins Wasser springen. Das teilen die Stadtwerke Günzburg in einer Pressemitteilung mit. Dieses Jahr gibt es auch wieder Jahreskarten, die an der Kasse des Bades erhältlich sind.

Öffnungszeiten des Waldbades Günzburg im Internet einsehbar

Die Öffnungszeiten sind wie in den vergangenen Jahren gleich geblieben und unter https://waldbadguenzburg.de/ abrufbar. Die Stadtwerke freuen sich auf einen sonnigen Sommer und wünschen heute schon allen Besucherinnen und Besuchern erholsame Stunden. (AZ)

