Das Weihnachtsmusical "Stille Nacht" feiert Weltpremiere in Günzburg

Plus Nachdem die Tour 2021 abgesagt werden musste, fand die Uraufführung des Weihnachtsmusicals "Stille Nacht" jetzt in Günzburg statt. Die Jesus-Geschichte wird mit der Gegenwart verknüpft.

Dem Lockdown des vergangenen Jahres hat das Forum im Hofgarten in Günzburg eine Weltpremiere zu verdanken. Die Tour 2021 musste abgesagt werden, und heuer stand Günzburg als erster Spielort auf der Tour, und damit war Günzburg Premierenstadt für das Weihnachtsmusical "Stille Nacht". Die Uraufführung begeisterte das Publikum, es gab viel Szenenapplaus und am Ende stehende Ovationen und rhythmischen Applaus im Takt des "Glockenklang"-Songs.