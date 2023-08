Dash-Cam zeichnet Nötigung im Verkehr auf

Ein unbekannter Täter nötigte einen 19-Jährigen, der auf der von ihm befahrenen Straße hielt. Nach Beleidigungen schlug er zu. Eine Kamera soll der Polizei helfen.

Am Montag ist es in Günzburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen. Um die Mittagszeit fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw Tesla vom Erlenbadweg in Richtung Dillinger Straße. Aufgrund der schlechten Sicht an der Kreuzung hielt der Autofahrer laut Angaben der Polizei so an, dass sich seine Fahrzeugfront minimal auf der Dillinger Straße befand. Dies störte offensichtlich einen anderen Autofahrer, der die Dillinger Straße befuhr. Der Mann hielt seinen Mercedes direkt vor dem Tesla und blockierte dessen Weiterfahrt. Zudem stieg er aus und begab sich zu dem jungen Mann.

Im Rahmen des Aufeinandertreffens kam es zu Beleidigungen sowie einen leichten Schlag ins Gesicht des 19-Jährigen. Der Vorfall wurde durch die Dash-Cam, also eine Videokamera, die dazu bestimmt ist während der Fahrt das Verkehrsgeschehen aufzuzeichnen, des Elektrofahrzeugs aufgezeichnet und dient als Grundlage für die weiteren polizeilichen Ermittlungen zur Identität des Mercedesfahrers. (AZ)