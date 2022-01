Der Brauchtumsverein Günzburg sagt in besonderer Weise danke

Der Stadtbutz wird wohl auch in dieser Fasnacht nicht geweckt. Daher hat der Brauchtumsverein Günzburg Freunden und Gönnern ein besonderes Geschenk überreicht.

Der kleinen Ella hat es großen Spaß gemacht. Mit ihrem voll beladenen Puppenwagen zog sie zum Jahresende durch Günzburg und überreichte vielen Freunden und Gönnern des Brauchtumsvereins ein besonderes Geschenk als Dankeschön für die Unterstützung: einen Kalender für 2022 mit vielen Motiven aus dem Vereinsleben. Und natürlich zog sie dafür ihr wunderschönes buntes Häs der Narrenzunft mit dem Jahresorden an, denn immerhin führt der Stadtbutz durch das Jahr.

Brauchtumsverein Günzburg verteilt Geschenke an die Gönner

Die fünfjährige Ella ist der jüngste Spross der fasnachtsverrückten Familie Stocker. Wie über 60 getaufte Stadtbutze und viele Günzburger ist sie natürlich traurig, dass der Stadtbutz am 7. Januar nicht geweckt wird und damit die Fasnacht auch in Günzburg offiziell beginnen kann. Auch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gibt zu: "Wir haben uns wieder mehr Brauchtum, Freundschaft sowie Geselligkeit gewünscht. Doch erneut liegt eine Zeit voller Entbehrungen hinter uns. Der Blick in die Zukunft ist ungewiss."

Vereinsvorsitzende Christine Schmid hofft, die heimischen Veranstaltungen in veränderter Form so durchzuführen, wie es die Verordnungen zulassen werden. Den Anfang macht nun dieser Kalender, der statt des Vereinsblättles von den Aktiven verteilt wurde. Darauf ein dreifaches "Stadtbutz - jaaa verreck!"