Der entfesselte Golem - Orgelkino, einfach fesselnd!

Das war etwas für die Minderheit der Cineasten und Kunstkenner. 1920 von Wegener/Boese auf die Leinwand gebannt, mit den Mitteln von Expressionismus und Jugendstil, wurde der Film "Der Golem, wie er in die Welt kam" gezeigt - einer der größten Erfolge des Deutschen Stummfilms, sowohl künstlerisch als auch geschäftlich, mit Strahlkraft nach den USA und selbst bis China. Dieses Juwel wurde kürzlich auf Initiative des Kirchenmusikers Anton Spengler aus den Archiven geholt - nach Heilig Geist. Wie kann man denn heutzutage mit einem "stummen" Film irgendjemanden begeistern? Ganz einfach - mit einer gekonnten Orgelimprovisation, die die Kirche zum Beben bringt. Das gelang Anton Spengler mit links - und mit rechts. Vom offenen Gestänge der Kirche hängen die Geistesflammen, die von Kommunionkindern und Firmlingen geformt und von fleißigen Händen dort platziert wurden.

