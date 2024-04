Der Europabus kommt auf den Günzburger Maimarkt

Der Maimarkt in Günzburg lockt mit rund 50 Ständen. Zudem geht es mit einem Showtruck und ersten Einblicken in ein Projekt des Landestheaters Schwaben um Europa.

Geöffnete Ladengeschäfte und Verkaufsbuden säumen beim Günzburger Maimarkt am Sonntag, 5. Mai, die historische Altstadt in Günzburg. Rund 50 Standbetreiber bieten zwischen 10 und 18 Uhr ihre Waren an. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr. Und dazu macht der „Europabus“ der Bayerischen Staatsregierung auf dem Günzburger Schlossplatz halt.

Ein reichhaltiges Warenangebot empfängt den Besucher auf dem Maimarkt. Hier kann jeder fündig werden, der nützliche Helfer für Haus und Garten sucht. Durch ein vielfältiges Imbiss- und Süßwarenangebot rund um den Bürgermeister-Landmann-Platz wird der Marktbesuch auch kulinarisch zur willkommenen Abwechslung. Doch nicht nur das große Angebot des Marktes macht ihn besonders: „Die Kombination von Marktständen und geöffneten Ladengeschäften, gepaart mit dem besonderen Flair der historischen Gassen und Plätze, macht den Maimarkt aus", schwärmt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.

Einschränkungen bei der Zufahrt: Das müssen Anwohner in Günzburg wissen

Für die Anwohner ergeben sich am Markttag eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten. Der Anwohnerverkehr nördlich des Marktplatzes erfolgt über den Kuhberg. Südlich des Marktplatzes ist in der Zeit von 10 bis 19 Uhr kein Anwohnerverkehr möglich.

Günzburg ist dieses Jahr zudem eine von 43 bayerischen Städten, in welchen der Showtruck „Europabus“ für einen Tag als Informationsstand und Diskussionsplattform rund um die Europawahl und die Europäische Union dient. Das Rahmenprogramm animiert Groß und Klein zum Mitmachen, Lernen und Erleben. „Europa geht uns alle an“ – so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der alle Bürger dazu einlädt, sich über die anstehende Europawahl im Juni zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit Europa wird sich auch das Landestheater Schwaben in seinem Projekt „Eurotopia“ auseinandersetzen, welches im Rahmen des Günzburger Kultursommers am Sonntag, 23. Juni, im Dossenbergerhof zur Aufführung kommt.

Erste Einblicke in das Projekt "Eurotropia" im Heimatmuseum Günzburg

Was bedeutet Europa für uns hier? Fühlen wir Gemeinschaft, Solidarität Zukunft, Krieg? Oder ist jeder auf sich gestellt? Was macht uns aus? Drei junge Autoren haben sich in Schwaben mit einer Residenz in Günzburg auf die Suche gemacht, haben sich von Gesprächen mit Menschen, Orten, historischen Ereignissen und ihrem eigenen Erleben von EUROPA inspirieren lassen. Entstanden sind drei Stücke so subjektiv und vielfältig wie Europa selbst, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, Formaten und Themen, die an einem Abend zu sehen sein werden. Erste Einblicke in ihre Arbeiten geben Regisseur Ludger Lemper und Studierende am 5. Mai um 16 Uhr im Heimatmuseum. Der Eintritt ist frei. (AZ)