Der FC Günzburg vergibt einen Zwei-Tore-Vorsprung

Plus Maximilian Lamatsch erzielt zwei Treffer für den Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg. Für den reicht es trotzdem nur zu einem Punkt. Und selbst der wackelt.

Im vierten Aufeinandertreffen mit dem FC Stätzling hat Fußball-Bezirksligist FC Günzburg zum vierten Mal ein Unentschieden erreicht. Wie in den Begegnungen der vorangegangenen Spielzeiten, wurde auch das Duell zum Saisonauftakt 2022/23 intensiv geführt. Das 2:2 war über die 90 Minuten betrachtet gerecht. Und dennoch grämten sich die Gastgeber, denn zur Halbzeit der Partie im Auwaldstadion hatten sie noch 2:0 geführt.