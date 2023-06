Günzburg

18:30 Uhr

Der Fußball-Nationaltrainer kommt aus Günzburg

Fritz Quien (rechts) trainiert bei den Special Olympics in Berlin eine der deutschen Fußball-Nationalmannschaften. Torhüter Ralf Andrasch aus Heilbronn hat wenige Tage vor den Weltspielen seinen Coach in Günzburg besucht. Um seinen Hals hängt die Bronzemedaille von 2019 in Abu Dhabi.

Plus Fritz Quien hat im Behindertensport viel erlebt. Was er sich von den Special Olympics erhofft. Eine Begegnung in Günzburg mit ihm, seiner Co-Trainerin und seinem Torhüter.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Ralf Andrasch hat in den nächsten Tagen noch viel vor sich: Laufen, Torhütertraining. Er möchte auf den Punkt fit sein. Schließlich ist der Plan, mit seinem "Unified"-Team eine Medaille im Fußball zu holen. Andrasch gehört zu den rund 7000 Sportlerinnen und Sportlern, die vom 17. Juni an in 26 Sportarten möglichst erfolgreich sein wollen. Das Wichtigste aber ist erst einmal, überhaupt dabei zu sein (Andrasch: "Eine riesengroße Ehre für mich"). Dessen ist sich der 31-Jährige bewusst, der bei den vergangenen Special Olympics Weltspielen vor vier Jahren in Abu Dhabi Athletensprecher war. Aber dann ist natürlich der sportliche Ehrgeiz geweckt.

Gar nicht einfach: Den Text muss Ralf Andrasch bis zum 17. Juni auswendig lernen. Um das lesen zu können, benutzt er diese Lautschrift. Es ist die Eidesformel, die er aus dem Berliner Olympiastadion und vor der ganzen Welt auf Englisch sprechen wird. Foto: Till Hofmann

"Ehrgeiz" ist das passende Wort, denn der Sportler, der vor ein paar Tagen zu Gast bei seinem Trainer in Günzburg war, muss gleich am ersten Tag der Spiele zur Hochform auflaufen. Er wird am Samstagabend die Eidesformel für die Teilnehmenden sprechen: "Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben." Das Herausfordernde daran ist, dass er das auf Englisch in die Kameras im vollen Berliner Olympiastadion sagt. Die ganze Welt, das ist nicht übertrieben, schaut ihm dabei zu. 190 Länder sind am Start.

