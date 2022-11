Der Günzburger Marktplatz bekommt wieder einen Weihnachtsbaum

Transport und Aufstellung des Weihnachtsbaumes auf dem Günzburger Marktplatz erfolgen zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt: in der Nacht vom 21. auf den 22. November.

Pünktlich zum Start in die Adventszeit schmückt sich der Günzburger Marktplatz bald wieder mit einem prächtigen Weihnachtsbaum. In diesem Jahr etwas ungewöhnlich: die Tages- beziehungsweise Nachtzeit des Transports und der Aufstellung. Der aus Jettingen stammende Baum wird aufgrund polizeilicher Auflagen im Rahmen des dazu durchzuführenden Schwertransports in diesem Jahr in der Nacht von Montag, 21., auf Dienstag, 22. November, aufgestellt.

Der Bauhof informiert, dass es in diesem Zuge zu Lärmbelästigungen durch die notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften kommen könne. Der Beginn der Arbeiten sei um 2 Uhr und das voraussichtliche Ende um 6 Uhr geplant. Der Wochenmarkt kann wie gewohnt stattfinden. (AZ)