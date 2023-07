Der Heilig-Geist-Kindergarten in Günzburg ist abgebrannt

Am frühen Samstagmorgen ist in Günzburg der Heilig-Geist-Kindergarten abgebrannt. Die Feuerwehren waren vor Ort, doch der Schaden ist immens.

Gegen 2.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in Bereich der Straße „Unterer Burgfrieden“ alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Mülltonne in Vollbrand unter einem Vordach des Kindergarten Hl. Geist in der Hölderlinstraße festgestellt. Diese konnte rasch abgelöscht werden, doch durch die Flammen und die Hitzeentwicklung griff das Feuer auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Es dauerte einige Zeit bis es den Feuerwehrkräften gelang, das Dach zu öffnen.

Am Heilig-Geist Kindergarten in Günzburg brannte in den frühen Samstagmorgen eine Mülltonne, die vermutlich einen Großbrand auslöste. Foto: Mario Obeser

Es drang bereits dichter Rauch aus Lüftungsschlitzen an den Gebäudeseiten, da sich die Flammen zwischen der Decke und dem Dachstuhl weiter ausbreitete. Es handelte sich um ein schwelendes Feuer zwischen der Betondecke und der Dachkonstruktion. Da das Dach nur mühsam mit Motorsägen und Einreißhaken nur nach und nach geöffnet werden konnte, wurden zahlreiche Atemschutzgeräteträger benötigt. Der Einsatz dauert bereits mehrere Stunden. Es wurden immer wieder Kräfte nachalarmiert, um den Einsatz zu bewältigen. Drei Drehleiter-Fahrzeuge unterstützten die Löscharbeiten.

Viele Feuerwehren arbeiten am Einsatzort

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen des BRK Jettingen und der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz vor Ort. Diese sichteten die in der angrenzenden Wohnung im gleichen Gebäude von der Feuerwehr geweckte Frau, konnten aber keine Verletzungen feststellen. Um kurz nach 5 Uhr wurde dann über Sirenen und WarnApps die Bevölkerung in der Günzburger Innenstadt wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Günzburg, Leipheim, Denzingen, Deffingen, Reisensburg, Kleinkötz, Rettenbach, Ichenhausen, sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreis Günzburg aus Dürrlauingen und die Kreisbrandinspektion Günzburg. Die Polizei hat die ersten Ermittlungen vor Ort übernommen, der Kriminaldauerdienst (KDD) wird die weiteren Ermittlungen fortführen und wurde ebenfalls vor Ort gerufen. Über die Schadenshöhe und ob Brandstiftung an der Mülltonne vorliegen ist bilang noch nichts bekannt.